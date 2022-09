Tumori: prevenzione oncologica, intesa Lilt-Asl Oristano

Potenziare i servizi oncologici sul territorio e supportare le donne affette da tumore nei percorsi di cura e riabilitazione. Sono questi i principali obiettivi del protocollo d'intesa sottoscritto da Asl 5 e Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Oristano, che rinnovano così una collaborazione ormai decennale nel segno della prevenzione e del sostegno ai pazienti.

Grazie all'accordo, siglato dal direttore generale dell'azienda socio-sanitaria oristanese Angelo Serusi e dalla presidente Lilt Eralda Licheri, il day hospital oncologico del San Martino di Oristano riceverà in comodato d'uso gratuito lo scalp cooler, un casco refrigerante utilizzato durante la chemioterapia per ridurre la caduta dei capelli, un effetto collaterale delle cure che può avere un impatto psicologico estremamente negativo sui pazienti. L'alopecia è il segno più evidente e riconoscibile della malattia e può finire per diventare uno stigma per il malato: la cuffia ipotermica, che consente di preservare l'immagine che si ha e che si dà di sé, rappresenta in questo senso uno strumento importante per il mantenimento di una buona qualità di vita.

"Il San Martino sarà una delle prime strutture sanitarie in Sardegna a dotarsi di questo strumento - afferma Serusi -. Un risultato che raggiungeremo per merito della sinergia con la Lilt, associazione che ringraziamo di cuore per la collaborazione. Questa acquisizione, che ci rende particolarmente orgogliosi, si inserisce nel percorso di potenziamento che stiamo compiendo come Asl su tutta la filiera oncologica, dagli screening fino alle cure palliative, attraverso l'assunzione di nuovo personale". Nei mesi scorsi l'azienda socio-sanitaria oristanese ha infatti rinforzato l'organico dell'hospice di Oristano con l'assunzione di un nuovo medico palliativista, mentre nel day hospital oncologico sono stati assunti due medici (uno in servizio da agosto, uno in arrivo a settembre) e ne è stato stabilizzato un terzo. Di prossima nomina è anche il nuovo responsabile del Centro screening oncologici.