Tiscali: punta su Connecting Project, entra con 40% capitale

Tiscali investe in Connecting Project, società italiana specializzata nell'offerta di soluzioni integrate e ad alto valore aggiunto dedicate agli operatori retail di telecomunicazione. All'indomani dell'integrazione con le attività retail del gruppo Linkem, Tiscali ha dato avvio all'operazione finalizzata alla creazione di un nuovo segmento di offerta, dedicato ai rivenditori di servizi di telecomunicazioni.

Ad oggi, in Italia, sono oltre 100 i soggetti autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico alla rivendita di servizi tlc , destinatari dei servizi di questa nuova iniziativa.

Il contratto preliminare di compravendita prevede l'acquisto del 40% del capitale di Connecting Project, per un importo pari ad 1,7 milioni e un'opzione per l'acquisto di una ulteriore 30% a 1,5 milioni. In caso di esercizio di tale opzione, il socio venditore avrà diritto a cedere a Tiscali anche il residuo 30% a 750.000 euro.

L'amministratore delegato di Tiscali, Davide Rota, ha dichiarato che "Il piano della nuova Tiscali si basa sulle opportunità realmente offerte dal mercato in termini di valore e marginalità. Per questo abbiamo deciso di rivolgerci al mondo dei retailer di servizi di telecomunicazioni con un'offerta dedicata e inclusiva, dalla progettazione, alla tecnologia e all'assistenza specializzata. Si tratta, infatti, di un segmento in crescita che necessita di servizi evoluti ad elevata competenza, che ad oggi non sono presenti nell'offerta dei grandi operatori wholesale".