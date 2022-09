Politica sarda in lutto, morto ex assessore socialista Balia

E' morto nella sua casa a Nuoro all'età di 79 anni, l'ex presidente del gruppo della Federazione dei socialisti democratici in Consiglio regionale Peppino Balia. Ex assessore regionale all'urbanistica, finanze ed enti locali nella terza giunta presieduta da Antonello Cabras, Balia - che avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 15 novembre - era nato a Mamoiada (Nuoro) ed era entrato nel Consiglio regionale per la prima volta nel 1994, per poi essere riconfermato nelle elezioni del 1999. Laureato in Economia e Commercio è stato anche consigliere provinciale e vice presidente della provincia di Nuoro.