Il Cagliari esce rafforzato dal mercato, ora c'è anche Falco

L'ultimo acquisto ufficiale è stato quello del difensore Elio Capradossi, classe 1996. Cartellino dello Spezia (con i liguri ha conquistato la promozione in A), è stato preso dal Cagliari a titolo definitivo. Nello scorso campionato cadetto ha disputato 32 partite con la Spal, andando a segno due volte. Poi la chiusura delle porte del calciomercato estivo. Nel pomeriggio l'affare più importante era stato il deposito del contratto di Filippo Falco, in prestito dalla Stella Rossa, ma protagonista con Liverani dell'ultima promozione in A. Confermate le cessioni di Sebastian Walukiewicz all'Empoli (con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive) e di Jacopo Desogus al Pescara (prestito secco). Presi anche per la Primavera, con la possibilità di affacciarsi in prima squadra, il difensore 2003 Davide Veroli e l'attaccante slovacco classe 2004 Adam Griger.

La chiusura del mercato ha confermato la permanenza in rossoblù di due giocatori che per tutte l'estate sembravano destinati a partire, gli uruguaiani Nahitan Nandez e Gaston Pereiro: almeno per i prossimi quattro mesi non si parlerà (o si parlerà meno) di pretendenti e possibili cessioni. Poi inevitabilmente la giostra dei possibili trasferimenti ritornerà a girare con la finestra di gennaio.

Sventato l'assalto del Bari a Pavoletti: il giocatore vuole stare a Cagliari. Ora Liverani ha a disposizione quattro dei giocatori del Lecce della stagione della promozione in A del 2020. E tre di loro dovrebbero comporre il tridente d'attacco: Falco, Lapadula, Mancosu. L'altro ex giallorosso di quella squadra è il centrocampista Deiola.

Anche nella stagione 1997-98 il Cagliari allenato allora da Giampiero Ventura si rinforzò pescando a piene mani proprio dal Lecce: in rossoblù arrivarono Macellari, Centurioni, De Patre e Cavezzi.