Elezioni: M5s, Todde in Barbagia presenta i candidati

E' in programma sabato ad Orgosolo la presentazione dei candidati e del programma del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Un'intera giornata che si svolgerà all'anfiteatro Pratobello. "Ci vediamo sabato 3 settembre ad Orgosolo. La giornata dell'orgoglio sardo a 5 stelle - dichiara la vice ministra al Mise e vicepresidente del Movimento Alessandra Todde - la nostra giornata, in cui presenteremo alla cittadinanza il programma e la squadra del MoVimento 5 Stelle. Non posso far altro che ringraziarvi per la costante fiducia che riponete in noi. Ce la stiamo mettendo tutta e continueremo a batterci per le nostre idee mettendo al centro le persone". Questo il programma: alle 11 all'anfiteatro Pratobello conferenza di presentazione aperta alla stampa; alle 15 visita ai murales di Orgosolo; alle 19.30 incontro con la popolazione sempre all'anfiteatro.