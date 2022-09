Covid: contagi e ricoveri in calo in Sardegna ma un decesso

Un decesso - una donna 88 anni residente nella provincia di Sassari - e contagi Covid ancora in calo in Sardegna, dove continua lentamente ad attenuarsi la pressione sugli ospedali: i ricoverati positivi sono infatti meno di 100, e diminuiscono anche le persone in quarantena. Nell'ultima rilevazione sono 390 (- 33) i nuovi casi confermati, di cui 359 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.552 tamponi, con il tasso di positività che scende dal 14,7 al 10,9%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (- 1), quelli in area medica 89 (- 2). In calo i casi di isolamento domiciliare, in tutto 9.554 (- 304 ).