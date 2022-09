Colagrande, Nigro, Stessi finalisti narrativa premio Dessì

Edizione numero trentasette per il Premio Giuseppe Dessì. Dal 18 al 25 settembre ritorna l'appuntamento a Villacidro con il concorso letterario intitolato allo scrittore (1909-1977) del romanzo "Paese d'ombre", Premio Strega nel 1972. Le opere inviate e sottoposte alla lettura della giuria sono state 267. Ma ora in gara ne sono rimaste solo sei. Svelati oggi i primi parziali verdetti. In lizza per la narrativa ci sono Paolo Colagrande con "Salvarsi a vanvera" (Einaudi), Raffaele Nigro con "Il cuoco dell'imperatore" (La Nave di Teseo) e Fabio Stassi con "Mastro Geppetto" (Sellerio). Per la sezione poesia la gara sarà invece tra Silvia Bre con "Le campane" (Einaudi), Valerio Magrelli con "Exfanzia" (Einaudi) e Mary B. Tolusso con "Apolide" (Mondadori). A Emma Dante va il premio speciale della giuria, a Michele Placido e a Matteo Collura quello della Fondazione di Sardegna.

Il 24 settembre è prevista la cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori. Prima e dopo una settimana culturale con presentazioni letterarie, incontri con gli autori, spettacoli, musica e appuntamenti per le scuole. Tra gli ospiti di spicco Paolo Calabresi, Marino Sinibaldi, Ermal Meta, Marco Paolini, Debora Villa, Giancarlo Onorato e Grazia Di Michele. Gli scritti - 189 per la narrativa e 78 per la poesia - sono passati al vaglio della giuria presieduta da Anna Dolfi, studiosa dell'opera di Dessì. Anche quest'anno al "supervincitore" di ciascuna delle due sezioni spetterà un premio di 5 mila euro (1.500 euro agli altri finalisti).

Nell'albo d'oro del concorso letterario anche Salvatore Mannuzzu, Marcello Fois, Sandro Onofri, Andrea Vitali, Giulio Angioni, Michela Murgia, Niccolò Ammaniti. È poeti come Silvio Ramat, Maria Luisa Spaziani, Elio Pecora, Alda Merini, Giancarlo Pontiggia. Tra gli appuntamenti anche la presentazione del libro di Giulia giornaliste Sardegna "Un giorno all'improvviso", 16 giornaliste intervistano 16 donne professioniste che hanno affrontato le difficoltà della pandemia. Tra gli appuntamenti musicali Kind of Vasco, le canzoni di Vasco Rossi rivisitate in chiave jazz.