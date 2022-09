Carabinieri: cambio al vertice Comando provinciale Sassari

Cambio al vertice del Comando provinciale dei Carabinieri di Sassari. Dopo tre anni in Sardegna, il colonnello Dionisio De Masi lascia per assumere l'incarico di Capo di Stato Maggiore della Legione Toscana, a Firenze. Al suo posto si insedierà, da lunedì 5 settembre, il colonnello Massimiliano Pricchiazzi, 46 anni, originario di Bari, che arriva nell'Isola dopo avere ricoperto come ultimo incarico quello di comandante del Gruppo Carabinieri di Rho, in Lombardia. In precedenza aveva guidato le Compagnie di Rivoli, Torino Mirafiori e Napoli Vomero.