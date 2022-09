Calcio: Cagliari, vittoria di misura sul Modena, decide Rog

Il Cagliari batte uno a zero il Modena alla Domus. Decisivo il gol di Rog al 27' del primo tempo. La squadra di Liverani ha sfiorato almeno sette volte il colpo del ko. E ha tenuto aperta la partita sino all'ultimo contro un Modena sempre pronto a ripartire. Una vittoria che scaccia la possibilità di una crisi dopo il passo falso con la Spal e rilancia il Cagliari nella zona che conta.

Cagliari in gol al 27' del primo tempo con urlo di gioia ritardato. Percussione centrale di Lapadula e palla che in qualche modo finisce a Nandez. Scavetto dell'uruguaiano e Rog accompagna dentro di testa. L'arbitro annulla, ma il Var dice che il croato non era in fuorigioco. Uno a zero. Rossoblù bravi poi a tenere bene il campo e a creare qualche situazione pericolosa. Ma il Modena c'è sempre. E rischia anche di pareggiare con Diaw: parte alta della traversa scheggiata. Nella ripresa due clamorose occasioni per Lapadula, quasi un duello personale con il portiere che ribatte sempre le conclusioni del peruviano.

Attenzione però al Modena sempre in agguato, pericoloso con Oukhadda e due volte con Falcinelli. Gagno salva il Modena anche al 26' su botta a colpo sicuro di Deiola. Poi altre occasioni per chiuderla: l'ultima con Luvumbo, ma Gagno, il migliore dei suoi, sempre attento.