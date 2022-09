Scherma: Cagliari ospita ad ottobre la Coppa Europa

Grande scherma internazionale a Cagliari. Sabato 8 e domenica 9 ottobre, il PalaPirastu e le palestre A e B del Coni a Monte Mixi ospiteranno la Coppa Europa, la Champions League della scherma, competizione che riunisce i migliori club schermistici d'Europa, campioni nazionali nei rispettivi Paesi e campioni in carica della stessa Coppa Europa.

L'evento, che per la prima volta in assoluto riunisce in una sola sede e in una data comune 5 delle 6 gare in programma, è organizzato dall'Accademia d'Armi Athos sotto l'egida della Confederazione Europea di Scherma e con il fondamentale supporto della Fis e del Comune di Cagliari. Attese nel capoluogo sardo decine di squadre e centinaia di atleti provenienti da tutta Europa. Cinque le prove in programma: fioretto maschile, fioretto femminile, sciabola maschile, sciabola femminile, spada femminile. Rimane fuori solo la gara di spada maschile, che verrà invece disputata a Heidenheim, in Germania.

Nutrito, naturalmente, anche il plotone italiano, con i gruppi sportivi campioni d'Italia a fare gli onori di casa. La partecipazione è riservata ai campioni nazionali, in caso di rinuncia di questi ai secondi, ai campioni in carica della Coppa Europa. È prevista inoltre la possibilità di richiedere una wild card per tutte quelle società che dovessero avere in squadra almeno un atleta medagliato alle ultime Olimpiadi di Tokyo.

La Coppa Europa è una competizione che ha una lunga tradizione. Nata negli anni '60, ha visto la sua prima edizione nel 1961, con la prova di spada maschile. Come detto, è la prima volta in assoluto che quasi tutte le gare vengono svolte nella stessa città, una sfida importante per il comitato organizzatore dell'Accademia d'Armi Athos. Le finali delle gare saranno trasmesse in diretta televisiva sul canale 814 della piattaforma Sky.