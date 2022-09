Rapina a Banco Sardegna di Orune, tre banditi in fuga

Rapina nelle filiale del Banco di Sardegna di Orune, questa mattina poco dopo l'apertura. Secondo una prima ricostruzione, tre banditi armati di coltello e col volto travisato, hanno fatto irruzione nell'istituto di credito, dove non c'erano clienti, e sotto la minaccia del coltello hanno costretto i dipendenti a consegnare il denaro custodito nelle casse. Il bottino sarebbe di poche migliaia di euro. Subito dopo il colpo, malviventi si sono dileguati nelle vie del paese. I carabinieri della stazione di Orune e della Compagnia di Bitti, giunti sul posto a seguito dell'allarme, e hanno organizzato posti di blocco in tutte le strade in entrata e in uscita da Orune e perquisizioni in alcune case del paese.