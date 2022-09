Master & Back, alta formazione anche su tecnologie e musica

Ci sono diverse novità nella nuova edizione di Master & Back, il programma della Regione che consente ai giovani sardi di lasciare l'isola per svolgere un percorso di alta formazione post lauream in prestigiose università e istituzioni non universitarie.

Nell'avviso online nelle pagine dell'Aspal - circa 4 milioni di euro e si stima di finanziare circa 150/200 percorsi di eccellenza con domande tramite PEC entro il 30 novembre - per la prima volta c'è una linea di finanziamento dedicata ai percorsi di Alta Formazione nell'ambito delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) in raccordo con le linee strategiche del PNRR e della Smart specialization regionale. Inoltre, nei percorsi finanziabili sono inclusi master in discipline AFAM (Alta Formazione Artistico Musicale e Coreutica) e i percorsi di alta professionalizzazione erogati da istituti di eccellenza certificati e accreditati, con l'obiettivo di ampliare la platea di potenziali destinatari.

Un altro aspetto innovativo è l'apertura del bando a coloro che sono in possesso della laurea triennale e sono stati ammessi all'ultimo anno di un percorso di laurea specialistica/magistrale nelle discipline Stem oppure a chi decide di frequentare un Master di I livello.

È stato, inoltre, innalzato il limite di età dei partecipanti a 45 anni, per garantire maggiori opportunità di sviluppo delle conoscenze e delle competenze del capitale umano anche in un'ottica di up-skill e re-skill, per valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali.

"Master and Back offre ai laureati sardi l'opportunità di ottenere una borsa di studio per svolgere percorsi di alta formazione in organismi di prestigio internazionale, nell'ottica di favorire l'acquisizione delle competenze necessarie per rispondere ai continui cambiamenti del mercato del lavoro e alle esigenze di un'economia sempre più basata sull'innovazione e la conoscenza - afferma Maika Aversano, direttrice generale dell'Aspal - Quest'anno abbiamo voluto riservare un'attenzione speciale alle discipline scientifiche con l'obiettivo di contribuire a potenziare le competenze specialistiche fondamentali per lo sviluppo e la crescita economica della nostra isola".