Il Cagliari ospita il Modena, Liverani chiede i 3 punti

Per le big è così. Vale in serie A e lo stesso è in serie B: subito obbligate a vincere.

Soprattutto se si arriva da un passo falso. Il Cagliari lo sa. E con il Modena non ha scelte: deve subito prendere tre punti per ridare colore a una classifica non proprio in sintonia con le ambizioni del club e dei tifosi, a quota settemila abbonamenti.

"Il mercato non ci influenza - ha detto Liverani - abbiamo fatto una buona settimana, con quel giusto spirito di rabbia dopo una sconfitta non meritata. Giochiamo contro una squadra ben allenata, reduce da una bella vittoria". La conferma di Nandez? "Dal primo giorno tra noi c'è stata grande schiettezza - ha commentato - mi aveva detto che in prestito non sarebbe mai andato via, solo a titolo definitivo: per me una persona di parola". In campo "più ha spazio - ha spiegato - più mostra qualità. Può giocare anche a tutta fascia. A volte ci dimentichiamo che è stato molto tempo fuori dal campo, così come Rog. Penso che possano presto tornare tutti e due presto alla condizione migliore e al rendimento che conosciamo".

"A Ferrara siamo stati puliti tecnicamente - ha aggiunto - e questo ci può consentire di comandare il gioco. Poi gli episodi cambiano i giudici. Ma sicuramente ero molto più preoccupato dopo il Como". Il campionato? "Bisogna aspettare almeno dieci partite per capire i veri valori - ha osservato- teniamo presente che le nostre avversarie hanno gruppi collaudati, mentre noi abbiamo cambiato tanto e abbiamo grandi margini di miglioramento". Col Modena "non dobbiamo avere paura di voler vincere le partite, dobbiamo avere fame - ha aggiunto - senza regalare nulla come abbiano fatto qualche altra volta. Dobbiamo puntare alla vittoria. La perfezione è difficile da raggiungere, noi puntiamo a quella. Certo, dobbiamo essere più cattivi negli ultimi venti metri". "Abbiamo avuto tante occasioni - ha detto - e questo è importante, sarei preoccupato se non avessimo mai creato occasioni".

Per Walukiewicz "andare via è stata una scelta del ragazzo", mentre su . Barreca Liverani ha sostenuto che "può essere della partita, certo non ha i 90 minuti sulle gambe".

Il mister è anche soddisfatto della rosa a sua disposizione alla chiusura del mercato: "sono contento che ora si chiuda tutto per non avere più altri pensieri. Desogus è un patrimonio per il futuro. Con l'arrivo di Millico e Falco gli spazi sì riducono: meglio che giochi di più".