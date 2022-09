Carabinieri: esercitazione ad Assemini su emergenze calamità

Esercitazione questa mattina a Is Olias, nelle campagne di Assemini, con allestimento in tempi velocissimi di tende di soccorso, zone doccia e cucina. Un test per dimostrare la preparazione e le capacità di intervento in caso di calamità naturali o pubblica emergenza del Reparto di Soccorso del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna. Realizzato anche un campo scuola per la diffusione della cultura della protezione civile tra i giovani denominato "Tutti insieme siamo Protezione civile".

Il 9° Battaglione e, più in generale, l'Organizzazione Mobile dell'Arma a livello nazionale, si occupano di Protezione civile e gestione dei soccorsi. A questo compito si aggiungono le attività connesse al concorso alla difesa integrata del territorio e la partecipazione ai servizi di ordine pubblico, oltre alla vigilanza degli obiettivi sensibili e al supporto dell'organizzazione per incrementare il controllo del territorio nelle zone più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica.