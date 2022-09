Cagliari, Nandez si toglie dal mercato e resta in Sardegna

Due spade che si incrociano. E un occhiolino. Poi la sua foto con la maglia rossoblu. Tutto sul profilo Instagram di Nahitan Nandez. A poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo è il segnale lanciato dal giocatore per fare capire ai tifosi che resterà in Sardegna. Anche l'agente del centrocampista sarebbe stato informato: niente Monza o Torino, l'uruguaiano ha intenzione di combattere (questo il significato delle due spade sui social) con la maglia del Cagliari. La prossima puntata a gennaio, ma ormai sembra deciso: Nandez continuerà a vestire la casacca rossoblu.

Due i contratti depositati finora. L'ultimo riguarda l'acquisto del difensore 2003 Davide Veroli dal Pescara: si unirà alla prima squadra ma potrà essere utilizzato anche dalla Primavera. Sempre per le giovanili, preso dal club austriaco Lask l'attaccante 2004 Adam Griger. Sembra fatta anche per l'attaccante della Stella Rossa Filippo Falco: il giocatore non ha risolto il contratto con la squadra di Belgrado, ma dovrebbe arrivare a Cagliari in prestito.

Trattative in corso per l'attaccante del Perugia Federico Melchiorri. E si cerca una sistemazione in A per il trequartista Gaston Pereiro. Fatta invece per il difensore Walukiewicz all'Empoli, ma si attende ancora l'ufficialitá. Il Cagliari per sostituirlo sta mettendo nel mirino il centrale del Benevento Barba.