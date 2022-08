Villaspeciosa, archeologia e musica classica con "Cromatico"

Musica classica e archeologia. Sono gli elementi chiave del progetto "Cromatico", prima edizione del festival nazionale di musica classica Città di Villaspeciosa. La manifestazione, in programma venerdì 2 settembre, si svolgerà in due momenti distinti. Nel primo ci sarà la possibilità di visitare i due siti più rappresentativi, quello archeologico di San Cromazio, con il mosaico più grande e meglio conservato dell'Isola, e la chiesa romanica del XII secolo intitolata a San Platano. Il ritrovo per le visite guidate è in piazza Croce Santa alle 18.45. Prima tappa a San Cromazio, subito dopo sarà la volta di San Platano: le visite saranno curate da due guide regionali accreditate.

Il focus di "Cromatico", che prende il nome da un sistema di scrittura musicale degli antichi greci, sarà il concerto: sul palco della chiesa romanica di San Platano si alterneranno due virtuosi musicisti del panorama nazionale. Il primo a esibirsi con la chitarra classica, sarà Luca Micheletto: presenterà un repertorio che spazierà da Tarrega, Albeniz e Llobet. Subito dopo a salire sul palco, sarà la giovanissima Lucia Piastrelloni: con il suo violino interpreterà brani di Bach e Prokofiev. L'ingresso è libero, la direzione artistica è firmata dal giornalista Maurizio Melis. L'organizzazione è dell'associazione Arka eventi culturali.