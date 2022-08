Naufragio migranti, altri due corpi in mare sud Sardegna

Salgono a quattro i corpi recuperati in mare nel sud Sardegna nelle ultime 48 ore. I cadaveri di altri due migranti, sono stati scoperti questa notte dalla Guardia costiera al largo dell'isola Rossa, a Capo Teulada. I corpi, come per i due recuperati lunedì mattina, sono stati avvistati da alcune imbarcazioni dalle quali è partita la segnalazione. Le motovedette della Capitaneria di Porto, già impegnate nelle ricerche di un relitto, hanno subito raggiunto il punto indicato e recuperato le due salme. Si avvalora quindi sempre più l'ipotesi che i quattro siano stati vittima di un naufragio durante la traversata dal nord Africa.

Mentre si cercano altri corpi - uno è stato avvistato in queste ore - e il relitto, la Procura di Cagliari ha aperto due fascicoli con l'ipotesi di naufragio per i quattro cadaveri finora recuperati. I titolari sono i due pm di turno lunedì, Rossella Spano, e ieri notte, Nicola Giua Marassi. E' altamente probabile che il procuratore facente funzioni Paolo de Angelis, che sta coordinando le attività, riunisca tutto in un'unica inchiesta.

Le ultime due salme sono state trasferite al cimitero di San Michele a Cagliari, dove sono state trasportati anche i due copri trovati lunedì e sui quali è già stato eseguito un esame esterno da parte del medico legale. Nelle ultime settimane gli sbarchi in Sardegna si sono intensificati. In particolare, da venerdì 26 a domenica 28 agosto sono approdati sulle coste del sud dell'Isola 216 migranti, gli ultimi 84 proprio domenica, il giorno prima del ritrovamento dei primi due corpi.