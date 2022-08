Inchiesta su mortale Cagliari,polizia locale cerca testimoni

La polizia locale di Cagliari cerca testimoni per ricostruire dettagliatamente l'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo l'Asse Mediano a Cagliari in cui ha perso la vita, Simone Longu, 36 anni, sportivo, tesserato con l'Asd Cagliari Atletica Leggera. La procura ha aperto un'inchiesta, scontata l'iscrizione del 30enne - alla guida della Ford Fiesta coinvolta nell'incidente - nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Sia l'auto che lo scooter Honda SH 300 sul quale viaggiava la vittima sono stati sequestrati. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica. Lo scontro tra i due mezzi è stato laterale: l'auto per cause non ancora accertate potrebbe aver stretto il centauro in fase di sorpasso verso lo spartitraffico. Proprio per ricostruire questi dettagli gli agenti della Locale chiedono a chiunque avesse visto cosa è accaduto di contattarli. Dopo l'urto il 36enne è stato sbalzato dallo scooter, finendo sull'asfalto, morendo sul colpo.