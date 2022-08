Fiamme a bordo di una barca a vela, soccorse otto persone

(ANSA) - OLBIA, 31 AGO - Momenti di paura oggi al porto di Portisco, in Costa Smeralda.

Un incendio si è sviluppato nel vano motore di una barca a vela, lunga 20 metri, ormeggia a bordo della quale si trovavano 5 bambini e tre adulti. Sul posto è intervenuto il personale della Guardia costiera di Golfo Aranci, il personale della marina e dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Nessuno degli occupanti ha riportato ferite.

Gravi i danni riportati dalla barca a vela, ma fortunatamente nessun pericolo d inquinamento. La Guardia Costiera di Golfo Aranci sotto il coordinamento del comandante Francesco D'Esposito, ha inviato una pattuglie sul posto, per gli accertamenti del caso.

Ancora sconosciute le cause precise del rogo. (ANSA).