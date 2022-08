Cagliari: giovedì chiude il mercato, Walukiewicz verso Empoli

Ultimo assalto del Monza a Nandez, Walukiewicz a un passo dall'Empoli. Falco sempre in auge, ma con calma: da svincolato può arrivare anche dopo la chiusura del mercato, fissata per giovedì 1 settembre alle 20. Pereiro sempre più lontano dallo Spezia: società e ambiente preferiscono tenersi Agudelo, giocatore che è sempre sceso in campo da titolare nei primi quattro impegni ufficiali in A. Sono gli affari che "ballano" in casa Cagliari a un giorno fallo stop alle trattative della campagna estiva acquisti e cessioni.

Per Nandez la società brianzola, reduce da quattro sconfitte di fila, sembra aver deciso. Il centrocampista era un obiettivo di Galliani sin da giugno. E ora è arrivato il momento di concludere l'affare. Rimane però il problema del prezzo: il Cagliari non vuole svendere il giocatore e la formula di compromesso può essere quella del prestito con obbligo di riscatto. La sorpresa è la cessione del difensore Walukiewicz. A Empoli danno tutto per fatto o quasi, ma lo vuole anche il Verona. Le strade del polacco e del club rossoblù avevano iniziato a dividersi nella parte finale di tre stagioni fa.

Semplici aveva tentato l'operazione rilancio, ma poi un infortunio aveva compromesso il rientro in squadra in pianta stabile. Walukiewicz quest'estate ha svolto regolarmente la preparazione precampionato, ma un nuovo problema fisico gli ha fatto saltare le prime gare di campionato. Ora l'Empoli: mancherebbe solo la firma. Cagliari comunque abbastanza coperto dietro con la doppia coppia di centrali Altare-Goldaniga e Dossena-Obert. A un passo anche il quinto difensore, il 2003 del Pescara Veroli.

Per quanto riguarda la trequarti ogni discorso è legato alla permanenza di Pereiro: la trattativa con lo Spezia era ben avviata ma poi c'è stato un ripensamento. Forse da entrambe le parti. Pereiro piace comunque al Verona, altro club in cerca di rinforzi. L'addio o l'arrivederci dell'uruguaiano spianerebbe la strada all'arrivo di Falco, voluto fortemente da Liverani.