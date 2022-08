Torna a Sassari la festa della bellezza, costumi e identità

Torna la Festa della bellezza: 2mila persone in rappresentanza di 60 Comuni della Sardegna, più di 30 coppie a cavallo. E ancora: un corteo di cavalli provenienti da 25 Comuni e composto da 280 tra amazzoni e cavalieri. Più di trenta, poi, i gruppi che si esibiranno in canti e balli. Sono soltanto alcuni dei numeri della 71/a edizione della Cavalcata Sarda che quest'anno, in via eccezionale ma non per la prima volta, si tiene a settembre, domenica 4. Tutti i particolari sono stati presentati dal sindaco di Sassari Nanni Campus e dalla assessora alla Cultura Laura Useri.

La scelta di spostare la data dell'evento si è resa necessaria per il protrarsi dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19, cessata solamente il 31 marzo. L'Amministrazione comunale ha deciso di non rinunciare all'organizzazione, ma di spostarla nella prima data utile.

I protagonisti saranno come sempre gli abiti tradizionali. A fianco agli immancabili cavalli, simbolo della manifestazione, quest'anno saranno presenti una "tracca" trainata da imponenti buoi, i "barrocci" con gli asinelli e alcuni pony, per la gioia dei bambini. La manifestazione è accompagnata dalla rassegna dei canti e delle danze tradizionali della Sardegna, prevista domenica dalle 19 in piazza d'Italia, durante la quale i gruppi folkloristici isolani si esibiscono proponendo un vasto repertorio musicale e coreografico.

La sfilata partirà alle 9 da corso Cossiga e proseguirà nelle vie del centro (emiciclo Garibaldi, via Brigata Sassari, via Cagliari, portici Borgone e Crispo, piazza d'Italia) fino a via Roma, angolo via Asproni. È previsto il servizio di interpretariato in inglese (piazza d'Italia), spagnolo (via Roma fronte Museo Sanna), tedesco (via Roma fronte Tribunale), sardo (emiciclo Garibaldi) e lingua italiana dei segni (tribune piazza d'Italia). Anche per questa edizione, in molti dalla Penisola, soprattutto dal Nord, hanno acquistato i biglietti appena messi in vendita. Il costo è di 25 euro per il blocco centrale e di 20 euro per i blocchi laterali, comprensivi di prevendita.