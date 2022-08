Scontro tra auto e moto, centauro muore a Cagliari

Incidente mortale oggi pomeriggio lungo l'Asse Mediano di Cagliari, vittima un motociclista di 36enne. L'uomo era in sella a una Honda SH 300 che, per cause ancora non accertate, si è scontrata lateralmente con una Ford Fiesta. Nell'impatto il centauro è caduto dallo scooter finendo rovinosamente sull'asfalto. L'automobilista si è fermato per soccorrerlo. Sull'Asse mediano sono poi arrivati gli agenti della polizia locale di Cagliari e un'ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 36enne. Il traffico cittadino ha subito forti rallentamenti e si sono formate lunghe code.