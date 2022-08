Reddito cittadinanza: in Sardegna per oltre 39mila famiglie

In Sardegna il reddito di cittadinanza nel solo mese di luglio ha riguardato 39.106 nuclei familiari, 75.739 persone coinvolte e un importo medio mensile di circa 535 euro. Sono gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio dell'Inps. A maggio, mese dell'ultimo rilevamento, l'aiuto era stato destinato a 53.970 nuclei familiari, con 107.665 persone coinvolte e un importo medio mensile di circa 539 euro.

Per quanto riguarda, invece, la pensione di cittadinanza, nello stesso mese, i nuclei sardi interessati sono stati 4.099, per un totale di 4.632 persone e un importo medio pari a 293 euro. Nei primi sei mesi dell'anno le revoche del beneficio Rdc e PdC, hanno riguardato 1926 nuclei. A livello nazionale le famiglie che sino a giugno hanno percepito almeno una mensilità di RdC/PdC sono state circa 1,61 milioni, per un totale di 3,52 milioni di persone coinvolte.