Lo chef stellato Berton protagonista al "Meraviglioso"

Dopo il secondo appuntamento di "Sharing the Stars", con le proposte gourmet dello chef stellato Andrea Berton e poi clubbing nella seconda parte della serata, la stagione al Meraviglioso di Porto Cervo prosegue con successo. Nel nuovo locale sulla Promenade du Port, "creatura" del duo imprenditoriale Andrea Baccuini e Giacomo Sonzini (già registi del Super G - Italian Mountain Club di Courmayeur), nei giorni scorsi è andata in scena una cena curata dal pluristellato chef e firma della proposta culinaria del club, Andrea Berton, con un menu degustazione ispirato e dedicato ai sapori, profumi e colori della Sardegna.

E dopo cena la sala si è trasformata in vero e proprio club con il passaggio di testimone da stella a stella tra Berton e il guest Dj Nello Simioli, che dal 2000 fa ballare i vip della Costa Smeralda e non solo. Simioli, infatti, è noto per le sue performance al Lavo di New York, al The Base di Dubai, al Soho Rooms di Mosca, allo Space di Miami, al Bora Bora di Ibiza - solo alcuni dei luoghi che costellano la sua carriera - e per la sua attività di producer con milioni di ascolti su Spotify.

Il format di Meraviglioso, inaugurato lo scorso giugno, si caratterizza per la sua formula "ibrida", che si anima in modo dinamico a seconda del momento della giornata. Con il passare delle ore il club ha infatti in serbo sorprese che rendono ogni momento differente e unico.