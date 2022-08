Energia: campagna sensibilizzazione su consumi responsabili

Ridurre nell'immediato il consumo personale giornaliero di energia elettrica di almeno il 50%, specialmente nelle fasce orarie più critiche (tra le 7 e le 9 e tra le 19 e le 22) per alleggerire in maniera certa e concreta la propria fattura energetica e, nel contempo, diminuire la richiesta di energia sul mercato internazionale in maniera tale da generare una consistente flessione dei prezzi. E' questo il fulcro della campagna di sensibilizzazione che vede impegnata Energit, azienda del Gruppo Eneron, con una serie di capillari azioni di informazione rivolte alla propria clientela.

Un impegno massiccio portato avanti con diversi mezzi - dai social agli sms, dalle mail ai colloqui telefonici - con l'obiettivo di raggiungere individualmente i singoli clienti per illustrare in dettaglio ed in concreto tutti quei minimi accorgimenti che possono essere messi in atto tra le pareti domestiche per avere alla fine delle bollette sostenibili. La campagna di informazione e sensibilizzazione, che anticipa anche alcune misure di analogo tenore al quale sta lavorando pure il Governo, è stata già avviata: "il dimezzamento dei propri consumi è, al momento, l'unico strumento effettivamente ed agevolmente a portata di mano di ciascuno per contenere questa irrefrenabile escalation del costo dell'energia", fa sapere l'azienda.

"Il Gruppo Eneron ed Energit sono impegnati in prima linea in questa azione di divulgazione di buone prassi comportamentali che, oggi come oggi, costituiscono la prima ed efficace arma per contrastare il continuo rincaro dei costi dell'energia - hanno osservato il ceo del Gruppo Eneron, l'ing. Luigi Martines, e il generale manager di Energit, l'ing. Marcello Spano -. In questo momento storico, con un costo dell'energia che in alcune fasce orarie rischia di schizzare ai mille euro/megawattora, è indispensabile che ciascuno adotti responsabilmente politiche di contenimento dei propri consumi".