Elezioni: Pd, il 7 settembre Enrico Letta in Sardegna

Un altro big nazionale pronto ad arrivare in Sardegna in vista del voto del 25 settembre: mercoledì 7 settembre è in programma una visita nell'Isola del segretario nazionale del Partito democratico Enrico Letta. L'organizzazione logistica viene definita in questi giorni, ma si sa già che il leader dem farà due tappe nella stessa giornata, prima a Cagliari e poi a Sassari.

Nel frattempo va a completarsi l'assetto organizzativo del Pd sardo in vista dell'appuntamento elettorale. Il segretario regionale Emanuele Cani ha chiesto ai consiglieri regionali Giuseppe Meloni e Rossella Pinna e al consigliere comunale di Cagliari Matteo Lecis-Cocco Ortu di coordinare la campagna dei demi, che nell'Isola si presentano con gli alleati di Articolo 1, Partito Socialista Italiano e Demos. In particolare, Giuseppe Meloni si occuperà del coordinamento politico, Rossella Pinna del coordinamento programmatico e Matteo Lecis-Cocco Ortu della rete dei volontari e delle iniziative territoriali, in sinergia con i circoli e le Federazioni provinciali.