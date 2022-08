Cagliari verso lo scambio Pereiro-Agudelo con lo Spezia

Due giorni per sistemare la squadra e correggere quello che non funziona. Il mercato in entrata del Cagliari sembrava già chiuso con l'arrivo di Barreca. E invece la sconfitta con la Spal ha messo qualche dubbio in più. Tutto passa per Gaston Pereiro: decisivo con il Como, sostituito con il Cittadella, utilizzato solo per pochi minuti con la Spal. Risultato? Il Cagliari sembra ormai convinto che l'uruguaiano non abbia un ritmo da Serie B. E cerca per il giocatore una sistemazione o uno scambio in A. In piedi la trattativa con lo Spezia: in rossoblù potrebbe arrivare un altro mancino, Agudelo.

Ieri sembrava fatta, ma ancora non si è trovata la formula giusta: ultime 48 ore di mercato decisive. Bisogna anche capire che cosa ne pensa il giocatore colombiano, classe 1998, titolare nelle prime quattro partite stagionali, compresa la Coppa Italia. Tifosi spezzini divisi nei social: c'è chi vorrebbe andare a prendere di persona Pereiro per portarlo in Liguria. Ma c'è anche chi invita il presidente a lasciare le cose come stanno. Falco, che nel frattempo si è svincolato dalla Stella Rossa, è ancora un obiettivo del Cagliari. Ma senza la partenza di Pereiro, tutto è più difficile.

Intanto è assalto a Nandez. Dietro il centrocampista uruguaiano ci sono sempre Torino, Napoli e Monza. Tutte e tre sembravano aver mollato la presa, ma in dirittura di arrivo l'interesse si sarebbe di nuovo riacceso. Il problema che potrebbe bloccare tutto è sempre il solito: il Cagliari non vuole svendere il giocatore. Ed è necessaria una formula che consenta al club rossoblù, o adesso o a giugno, di recuperare in parte i soldi spesi per l'acquisto. Sondaggio del Bologna per Altare, ma il Cagliari dovrebbe rispondere picche: la cessione del difensore scuola Milan costringerebbe il club a tornare di fretta e furia sul mercato. Ore decisive anche per il possibile passaggio di Desogus - sorpresa di questo inizio stagione protagonista di un bellissimo gol contro lo Strasburgo - all'Olbia, in Serie C.