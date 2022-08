Energia: Filctem-Cgil, sarà autunno caldo su vertenze aperte

"Siamo ormai all'ultimo scorcio di quest'estate rovente, purtroppo non solo dal punto di vista meteorologico. Val la pena ricordare i temi che, ancora, ci vedono e ci vedranno impegnati anche nella prossima stagione. La questione energetica sarà una delle vertenze più importanti per il periodo che ci apprestiamo ad affrontare nel bel mezzo della campagna elettorale nazionale, che, come tutti sanno, sarà caratterizzata dal bieco populismo, impregnato di false promesse, bugie di ogni genere, pur di guidare un Paese sempre più allo stremo". Lo afferma la Filctem Cgil Sardegna in un lungo post su Fb "Senza dubbio stiamo pagando sulla nostra pelle i costi dell'energia elettrica che continuano ad aumentare anche di dieci volte e la nostra isola, come è noto, non ha ancora il metano: per vedere completato questo processo, nostro malgrado, ci sarà da aspettare parecchio tempo ancora", spiega il segretario Francesco Garau..

"Le vertenze aperte sono diverse e alla loro risoluzione è legato il futuro di numerosi lavoratrici e lavoratori - aggiunge - Pensiamo solo al caso Cermed dove nonostante gli investimenti, l'azienda ha dovuto attivare la Cassa Integrazione per via dei costi elevati. Ma da risolvere c'è soprattutto la questione che riguarda la Portovesme srl Glencore: 1500 dipendenti, divisi a metà tra diretti e appalti. L'azienda sta annunciando in questi giorni il ricorso alla cassa integrazione per il 90% dei lavoratori proprio perché i costi dell'energia sono sempre più alti e insostenibili" "Sta volgendo a termine anche la 13/a estate che vede lo stabilimento Eurallumina ancora fermo per le lungaggini burocratiche; e così ancora al palo il piano di riavvio da 300 milioni di euro. A questo si aggiunge l'assurda contrarietà al progetto di metanizzazione con l'arrivo della gasiera che porterebbe sostegno al processo di transizione energetica della Sardegna soprattutto se non fosse stata oggetto del ricorso presentato dal Presidente Solinas contro il Decreto Sardegna" TRa le altre questioni aperte la Chimica verde nel Sassarese o la Sanac che da troppo tempo sta lasciando i 100 lavoratori tra diretti e appalti in una condizione di precarietà e incertezza che non sta vedendo la fine".