Cucina, teatro e musica con il Marballu's Fest a Carloforte

I cuochi del Mali, del Burkina Faso e delle Filippine che cucinano con gli chef carlofortini Secondo Borghero, Andrea Rosso e Nicolo Pomata, il più grande Parco dell'isola di San Pietro che si trasforma in un palcoscenico e in un habitat culturale, i traghetti scontati da Portovesme e Calasetta.

Sono alcuni effetti del Marballu's Fest che si inaugura l'1 settembre e fino al 3 settembre porta a Carloforte, nel Parco del Canale del Generale, un cast straordinario di attori, musicisti, ballerini, acrobati, maghi del gusto da tutto il mondo. Tutti gli spettacoli sono gratuiti, solo quelli delle 19 - che fanno parte del ciclo Visioni - sono riservati a 60 persone per consentire l'ascolto come in un vero teatro e sono a pagamento.

Dalle 20 l'ingresso al Parco - che si raggiunge a piedi in 10 minuti dal porto - è gratuito. Durante il week end, da venerdì 2 a domenica 4 settembre, sono inoltre previsti sconti sui traghetti per raggiungere Carloforte, da Portovesme o Calasetta.

Il programma completo su www.bottidushcoggiu.com.