Covid: nessun decesso e casi ancora in calo in Sardegna

Nessun decesso per Covidi in Sardegna dovesi registrano 276 ulteriori casi confermati di positività /quasi 200 in mano dell'ultima rilevazione), di cui 265 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2203 tamponi con un tasso di positività che cala ancora, dal 16,2% al 12,5%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( +1 ), mentre quelli in area medica sono 103 ( -1). Infine sono 12236 i casi di isolamento domiciliare (-39).