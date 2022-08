Nuoro premia con le Rondini d'oro 6 eccellenze della città

(ANSA) - NUORO, 27 AGO - Sei nuoresi tornati a casa dopo essere diventati eccellenze in giro per il mondo o che hanno fatto percorsi importanti nella propria terra, sono stati premiati in Camera di commercio con una Rondine d'oro per iniziativa dell'associazione Barbagia nel mondo. Sei storie per sei eccellenze, ognuna delle quali ha "spiccato il volo da Nuoro distinguendosi oltremare o dando lustro col proprio lavoro alla terra che ha dato loro i natali", ha detto il rappresentante dell'associazione Tonino Frogheri.

I premiati sono Nevina Satta, 51 anni, direttrice della Fondazione Sardegna Film Commission; l'imprenditore del marchio Doppio Malto Giovanni Porcu, 41 anni; il medico Diego Calvisi, 60 anni, ricercatore specializzato nello studio del cancro al fegato, ordinario dell'Università di Regensburg in Germania; Gonario Santoni, 74 anni, costruttore che ha portato a Nuoro l'architettura di Savin Couelle, l'inventore dello stile Costa Smeralda, sotto la cui direzione, ha costruito il convento delle Carmelitane Scalze nel capolugo barbaricino; Pasquale Ruiu, 59 anni, fumettista e Graziano Secchi, di 73, past president dell'Unicef.

"In questa città abbiamo bisogno di uscire dal circolo chiuso e dalle lamentele continue - ha sottolineato il presidente della Camera di commercio Agostino Cicalò - Le sei eccellenze di oggi hanno dato dimostrazione che partendo da questo territorio si possono realizzare risultati importanti per sé stessi ma anche a beneficio delle proprie comunità. Il loro esempio serve a spiegare ai giovani che si deve uscire per conoscere il mondo e poi si può anche tornare nella propria terra per diventare artefici del cambiamento". (ANSA).