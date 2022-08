La web serie ARTExhibition al Sydney Autralian Film Festival

ARTExhibition, web serie dedicata al rapporto tra arte contemporanea e patrimonio identitario in Sardegna, volerà in Australia: il progetto, che comprende anche un sito web, un'app con realtà aumentata e un cortometraggio, è stato selezionato per l'edizione 2022 del Sydney Autralian Film Festival nella categoria "web series".

La serie ARTExhibition, ideata e diretta da Davide Melis, scritta con Paola Cireddu e con la direzione artistica di Raffaella Venturi, sarà presentato al festival australiano nei giorni 21 e 22 ottobre. Una grande soddisfazione per i produttori, le società sarde Arionline, Karel e Bibigula. "La selezione a un evento internazionale come Il Syndey Australian Film Festival conferma che il progetto ha raggiunto uno dei suoi obiettivi - commenta Melis - portare la cultura e l'arte sarda fuori dai confini regionali e nazionali, e allo stesso tempo rendere concreto il processo di internazionalizzazione delle realtà che hanno dato vita ad ARTExhibition. La proiezione davanti a produttori, registi e autori di tutto il mondo, inoltre, è una vetrina preziosa per la creatività isolana".

Manon (l'attrice Marion Costantin), aspirante giornalista, e Janet (Valentina Stagg), fotografa, vengono inviate in Sardegna dal severissimo direttore della rivista "Artexhibition", Antony Arù, interpretato da Simeone Latini, per un reportage sul rapporto tra arte contemporanea e patrimonio identitario in Sardegna: ecco la trama che in forma di docufiction racconta dieci protagonisti della creatività, selezionati da Raffaella Venturi, storica dell'arte e curatrice, in rappresentanza delle diverse forme creative che animano il panorama artistico sardo.

Sono i fotografi Anna Marceddu e Thierry Konarzewski, gli artisti figurativi Josephine Sassu, Rita Correddu e Giovanni Casu, la textil designer Eugenia Pinna, il designer di coltelli Antonio Fogarizzu, il costumista e scenografo Marco Nateri, lo stilista Luciano Bonino, e infine Antonello Cuccu, architetto, artista e ceramista.

Il progetto è stato pensato da subito come una serie web, disponibile sul sito www.artexhibition.it e su Diamante Tv in italiano, francese e inglese, e fruibile anche con una mobile app con funzioni di realtà aumentata.