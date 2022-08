Gli atleti del CrossFit mondiale si ritrovano ad Alghero

Alghero e la Sardegna si preparano a trasformarsi nella capitale mondiale del CrossFit globale (strong Sardinia) con il Wod War 4 Mori: 22 team Elìte, 35 team Open e 6+6 team master young & classic, 4 team americani, 2 team inglesi, 3 team spagnoli, un team australiano e uno tedesco, maltese e francese.

Annunciata anche la presenza ad Alghero del team Mayhem e del fuoriclasse assoluto Rich Froning, che dovrà confrontarsi con due temibili team in gara il Mamma Mia, 2/a negli ultimi games, e con Crossfit Oba, (secondo ai Granite Games 2022). In campo, oltre ai fortissimi crossfitter europei, gli italiani di assoluto livello come Enrico Zenoni ed Elisa Fuliano, team Bad Boars Italy e dei migliori sardi sulla scena della disciplina.

L'evento è in programma nella tre giorni del 2. 3 e 4 settembre sul campo da rugby di Maria Pia e sulla spiaggia limitrofa. Nell'area sarà anche creato uno stand dedicato agli amanti di questo sport che si compone di diverse discipline. Le squadre saranno miste- composte da due uomini e due donne - che si sfideranno tra attrezzi da palestra, ma non solo, visto che di norma sono previste prove anche di corsa e nuoto.