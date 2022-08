Calcio: Cagliari a Ferrara con Nandez e Rog subito in campo

DI STEFANO AMBU

Cagliari a Ferrara per cercare conferme e passi avanti su stato di forma e gioco. Ma contro la Spal, sabato in notturna, la squadra di Liverani prova a guardare alla vetta della classifica: è solo la terza giornata ma ai tifosi farebbe molto piacere iniziare a vedere la graduatoria dall'alto verso il basso. Per questo, però, serve la prima vittoria in trasferta. "Dobbiamo diventare sempre più squadra - questo l'invito dell'allenatore Fabio Liverani in conferenza stampa - attenti dietro e bravi a proporre il nostro gioco". I rossoblu partiranno senza Walukiewicz, Zappa e l'ultimo acquisto Barreca, fermi a Cagliari con Delpupo e Lella.

Giocheranno Rog e Nandez. "Rog si sta avvicinando ai 90 minuti di autonomia - ha spiegato il tecnico - ancora non è al top ma ha alzato il livello ogni giorno ed è in grado di partire dall'inizio, discorso che vale anche per Nandez. Credo che Marko dia il meglio da interno di centrocampo garantendo inserimenti e dinamismo, anche se ha caratteristiche per essere utile in posizione più avanzata". Altre scelte difficili: il secondo trequartista accanto a Mancosu potrebbe essere Viola al posto di Pereiro. Mentre in attacco Lapadula ha qualche chance in più rispetto a Pavoletti. Luvumbo e Pereiro potrebbero essere chiamati in causa a gara in corso per "spaccare" la partita.

"La scelta sulla composizione dell'attacco dipende dalle caratteristiche dei singoli calciatori - ha chiarito Liverani - i numeri relativi al modulo passano da chi giocherà. Stiamo lavorando da qualche giorno a ranghi completi, è chiaro che quando hai tutto il gruppo a disposizione puoi lavorare in modo migliore e pensare a soluzioni tattiche diverse. Per ora continuiamo su quanto abbiamo iniziato, poi si vedrà se potremo inserire qualche ulteriore variazione".

Grado di difficoltà molto simile a quello di domenica scorsa, secondo il mister. "Spal e Cittadella si assomigliano per tipologia di gioco e caratteristiche, credo che possa essere una gara tatticamente molto simile a quella di domenica scorsa - ha detto - Mi auguro, però, che la mia squadra abbia qualche difficoltà in meno grazie a una settimana in più di lavoro su determinati concetti. Non sarà semplice perché ci sono le dinamiche di ogni singola gara, serve tempo e anche gli avversari ti pongono ogni volta ostacoli differenti".

I giovani? "Desogus ha perso minutaggio a causa di un problema fisico, era tra i più in palla e stava giocando con continuità - ha sottolineato Liverani - Kourfalidis è un elemento che da qui a fine stagione potrà avere le sue opportunità, l'impatto di Millico è stato buono e promettente". Walukiewicz pronto forse solo per il Modena: "Aveva svolto il ritiro al meglio, con grande qualità, per me è un titolare che deve crescere sotto il profilo fisico e della consapevolezza".