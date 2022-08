Voci d'Europa, 7 eventi per Festival di musiche polifoniche

Sette appuntamenti a Porto Torres, tre a Santa Maria Coghinas, Borutta e Monteleone Rocca Doria più uno speciale concerto dedicato ai turisti in navigazione verso l'isola Parco nazionale dell'Asinara. Un percorso di musica, enogastronomia e visite in alcuni dei siti storici e naturalistici più suggestivi del Nord Ovest Sardegna.

Al via il 39/o Festival Internazionale di Musiche Polifoniche Voci d'Europa inserito tra gli eventi di Salude & Trigu, il progetto dell'ente camerale che mette in rete diverse manifestazioni culturali nel Nord Sardegna. L'evento, che si terrà dall'1 al 4 settembre, è organizzato dal Coro Polifonico Turritano con la direzione artistica del Maestro Laura Lambroni.

Si comincia giovedì 1 a Monteleone Rocca Doria, all'interno della Chiesa di Santo Stefano, con il Coro Polifonico Turritano.

A seguire l'esibizione del trio vocale UNIO, proveniente dalla Francia, una formazione tutta al femminile specializzata nell'esecuzione di canzoni popolari dal mondo.

Venerdì 2 settembre tre appuntamenti. La mattina, durante la prima corsa del traghetto Delcomar, il Coro Polifonico Turritano intratterrà i passeggeri in navigazione da Porto Torres verso l'isola dell'Asinara. Nel pomeriggio, alle 18, sarà il Parco Comunale Littu di Santa Maria Coghinas ad ospitare l'ensemble femminile del Coro Polifonico Turritano e il trio vocale UNIO oltre all'ensemble di casa, il Coro Coxinas. La sera, alle 21, nella Basilica romanica di San Gavino a Porto Torres - sede principale della manifestazione sin dalla sua nascita nel lontano 1979 - sarà il momento della prima, attesa, esibizione degli Art'n'Voices, formazione vocale vincitrice del Grammy Polacco, e dei Piccoli Cantori di Torino diretti dal Maestro Carlo Pavese che possono vantare collaborazioni con diversi enti culturali nazionali e con le stelle del pop Elisa e Robbie Williams. I due gruppi canteranno nel corso di tutte le serate in Basilica, proponendo ogni volta un diverso repertorio.

Sabato 3 settembre saranno ben quattro gli appuntamenti, tutti a Porto Torres. con il concerto del Coro Polifonico Turritano nel molo Asi, poi uno nell'area archeologica di Turris Libisonis con le esibizioni del Complesso Musica Antiqua di Porto Torres, del quartetto vocale di Cagliari La Stagion Novella e del trio vocale francese UNIO. Per questo evento sono previsti posti limitati, gratuiti, su prenotazione (info@vocideuropa.it; tel.

340 3083015). Alle 21 la Basilica di San Gavino ospiterà gli Art'n'Voices e dei Piccoli Cantori di Torino.

Domenica 4 settembre nell'Abbazia di San Pietro di Sorres a Borutta, si esibiranno l'Ensemble vocale Pietro Allori di Sassari diretto da Alessio Manca, La Stagion Novella e i Piccoli Cantori di Torino. A Porto Torres i Madrigalisti Turritani nella necropoli di via Libio 53e e nella Basilica di San Gavino le esibizioni del Coro Polifonico Turritano, degli Art'n'Voices, dei Piccoli Cantori di Torino e dell'Ensemble vocale Pietro Allori.