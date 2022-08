Turismo: Sardegna meta preferita a settembre e ottobre

Sardegna e Napoli sono le mete turistiche italiane più richieste a settembre e ottobre. A confermarlo è un'analisi relativa alle vacanze estive condotta da Volagratis.com. È emerso che il 47% delle prenotazioni tra la seconda e la terza settimana di agosto corrisponde a viaggi in programma tra settembre e ottobre. La destinazione preferita dagli italiani è la Spagna, che domina la top 3 con Barcellona, Tenerife e Maiorca. La classifica prosegue con Parigi e Praga, mentre tra le destinazioni extra europee spicca Sharm-El-Sheikh.

Per l'Italia invece in vetta ci sono invece la Sardegna e Napoli.

Un'indagine che conferma quanto annunciato dagli operatori turistici sardi le sorse settimane: ci saranno molto vacanzieri anche dopo agosto. I vantaggi: temperature miti di fine estate e inizio autunno, prezzi più bassi e spiagge e luoghi di interesse meno affollati. A partire, per soggiorni che in media dureranno 5 giorni e per i quali si spenderanno in media 980 euro, saranno soprattutto le coppie (68%), seguite dai gruppi che vanno dalle 3 alle 5 persone (21%).