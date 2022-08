Mattarella lascia Alghero, vacanze finite per presidente

Ha decollato dallo scalo militare di Alghero pochi minuti verso le 17 l'Airbus A319 con a bordo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha concluso il suo periodo di vacanze nella foresteria dell'Aeronautica all'interno del parco di Porto Conte. Un periodo di riposo caratterizzato quest'anno da tanto relax lontano dai riflettori e dai tanti turisti che affollano la città catalana in questo periodo. Le uniche uscite fuori dal suo "buen retiro" sardo sono state organizzate per partecipare ad altrettante celebrazioni liturgiche in chiese di periferia: a Nostra Signora della Guardia, dai Passionisti e a Santa Maria La Palma.

Lo scorso anno Mattarella, invece, si era concesso una breve visita alle Grotte di Nettuno e aveva interrotto le sue vacanze per un saluto istituzionale al sindaco della città, con un e per un saluto al veliero Palinuro ormeggiato in rada insieme con l'Amerigo Vespucci.

L'aereo ha fatto scalo in Sicilia, regione di origine del Capo dello Stato.