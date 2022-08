Incendi: 3 elicotteri e un Canadair in volo per rogo Nuorese

Sono dovuti intervenire due elicotteri leggeri, un Super Puma e un Canadair di stanza a Olbia per tenere sotto controllo le fiamme divampate nelle campagne di Macomer, nel Nuorese. L'incendio, alimentato anche dalle raffiche di vento, sta interessando la località di Tanca Manna, non lontano dalla zona industriale di Tossilo. I velivoli, in particolare il Canadair, stanno utilizzando il vicino lago Omodeo per rifornirsi di acqua da gettare sul rogo, che ora sembra sotto controllo. Sul posto anche le squadre a terra.

Un altro incendio, nel quale è intervenuto un elicottero del Corpo Forestale, è scoppiato nel primo pomeriggio a Usellus, nell'Oristanese.