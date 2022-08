Covid: 613 casi e 2 morti ma calano ricoveri in Sardegna

Altri due decessi in Sardegna dove si registra un lieve incremento dei casi Covid - da 601 a 613 - di cui 546 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3043 tamponi con un tasso di positività .che sale dal 19,8% al 20,1%.

Scende la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( - 3 ) e quelli ricoverati in area medica sono 107 ( - 8 ).

Sono 416 in meno i sardi in quarantena: 13372 i casi di isolamento domiciliare I due decessi sono: un uomo di 88 anni, residente nella provincia di Sassari e un paziente residente nella provincia di Nuoro.