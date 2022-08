Cartelloni no-vax in strada Oristano, esposto Antitrust

Adiconsum Sardegna ha presentato un esposto urgente ad Antitrust, Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) e Comune contro la pubblicità no-vax comparsa in questi giorni lungo le strade di Oristano.

"Dal 18 agosto in via degli Artigiani nel comune di Oristano è stato affisso un cartello riportante un messaggio fuorviante e potenzialmente lesivo della salute pubblica - scrive Adiconsum nell'esposto - Tale messaggio recita 'Il vaccino è una roulette russa. Il siero uccide', ma non chiarisce a quale vaccinazione si riferisce. In Italia, infatti, sono 10 le vaccinazioni obbligatorie per i bambini di età compresa tra i zero e i 16 anni. A sostegno del messaggio la pubblicità riporta come fonte la EudraVigilance, il sistema europeo di sorveglianza dell'Ema che notoriamente raccoglie dati su reazioni avverse e decessi occorsi dopo la vaccinazione, senza stabilire alcuna correlazione tra gli eventi. I dati forniti, peraltro, sono approssimativi, pertanto sarebbero stati utilizzati dal gruppo strumentalmente ai fini della disinformazione".

Per questo Adiconsum Sardegna, "attesa l'indifferibile necessità di tutela dei consumatori", ha chiesto ad Antitrust, Iap e Comune di Oristano di emanare un provvedimento cautelare d'urgenza con il quale "far cessare con immediatezza la pubblicità potenzialmente ingannevole e lesiva posta in essere a danno dei consumatori da parte del gruppo Is Pippius No si Toccant".