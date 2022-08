Basket: Dinamo in visita al S. Martino e in prefettura

Doppia visita degli atleti della Dinamo Sassari a Oristano, che si sono recati all'ospedale San Martino e in prefettura. Prosegue, infatti, la collaborazione fra la Struttura Complessa di Cardiologia, diretta dal dottor Francesco Dettori, e la squadra di basket. Nei giorni scorsi gli atleti turritani sono stati ospiti del reparto, dove si sono sottoposti a una serie di analisi, test e controlli nell'ambito di un protocollo mirato a studiare l'origine e prevenire le cosiddette morti improvvise fra i giovani. Da quasi un decennio i "giganti" aderiscono allo studio promosso dal reparto di Cardiologia, che raccoglie in un database dedicato i dati cardiologici relativi ad atleti professionisti di alto livello, utilizzati in accordo con lo staff della preparazione atletica della Dinamo sia per predisporre un allenamento ottimizzato e personalizzato per ciascun atleta, sia per studiarne, ad opera dei cardiologi del San Martino, alcuni aspetti ecografici ed elettrocardiografici che vengono poi riversati sui pazienti in generale, permettendo un affinamento dei mezzi diagnostici.

Nello specifico, il protocollo prevede la comparazione in maniera continuativa di alcune caratteristiche cardiologiche tipiche degli atleti professionisti con quelle della popolazione giovanile generale. L'obiettivo ultimo è quello di rendere più immediata e sicura la diagnosi di malattie cardiache congenite che possono generare aritmie spesso fatali nei giovani in genere e negli atleti in particolare.

Questa mattina, invece, il Prefetto ha ricevuto i dirigenti e la squadra che parteciperà al "2/o Torneo Città di Oristano - Trofeo Città di Eleonora" che si svolgerà il 3 e 4 settembre nel nuovo palazzetto dello sport di Sa Rodia, confrontandosi con altre tre grandi del basket europeo: il Monaco, l'Hapoel Tel Aviv e l'Olimpia Lubiana. In un clima festoso e cordiale, il Prefetto ha accolto i dirigenti e gli atleti, ringraziandoli per aver accettato l'invito. A conclusione dell'incontro, ha consegnato, a nome della Prefettura, una riproduzione artigianale della maschera de Su Componidori. in ricordo dell'evento, ricevendo, a sua volta in omaggio una serie di volumi sulla storia della Dinamo e un pallone autografato.