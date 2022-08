Travolgono e uccidono con la moto un cinghiale, due feriti

Non solo incendi. Ieri sera il personale del comando Barracelli di Alghero è intervenuto anche per soccorrere due motociclisti rimasti feriti in un singolare incidente: con la loro due ruote hanno centrato e ucciso un cinghiale, finendo rovinosamente sull'asfalto. L'episodio è avvenuto alle 21 lungo la strada provinciale 55 all'altezza dell'area di Mugoni. I barracelli hanno tamponato le ferite dei due malcapitati e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono poi arrivate due ambulanze del 118 per il trasporto in ospedale. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Alghero.