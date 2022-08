Tentano spaccata in un centro estetico a Quartu, un arresto

Erano pronti a mettere a segno una spaccata all'interno di un negozio di Quartu Sant'Elena ma questa volta la polizia ha mandato in fumo i loro piani. Un 35enne è stato arrestato per tentato furto aggravato, mentre è ancora ricercato il complice.

I due, durante la notte, hanno cercato entrare all'interno di un centro estetico di viale Colombo. Avevano i volti coperti e utilizzando arnesi da scasso e altri oggetti hanno sfondato la porta a vetri. Ma non hanno fato nemmeno in tempo a varcare la soglia che una volante del Commissariato di Quartu è arrivata sul posto. La polizia, infatti, ha intensificato i controlli in città a Quartu proprio a seguito di alcuni furti notturni all'interno di attività commerciali di viale Colombo e delle traverse collegate.

Sorpresi dai poliziotti, i due sono fuggiti a piedi: uno è riuscito a far perdere le tracce ma il 35enne è stato acciuffato. Questa mattina sarà processato per direttissima. Sono in corso le indagini per rintracciare il complice e per stabile se i due siano responsabili degli altri furti messi a segno in città.