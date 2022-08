Moto contro auto su statale della Nurra ad Alghero, un morto

Un centauro di 35 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la strada statale 291 dir (della Nurra), lungo la variante dei Calici ad Alghero. La sua moto, per cause non ancora accertate, si è scontrata contro un'auto. La dinamica non è ancora chiara, sul posto stanno intervenendo gli agenti della polizia stradale che si stanno occupando dei rilievi. Sul posto anche le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.