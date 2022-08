Compleanno con polemica per 60 anni di Portobello di Gallura

Il lussuoso condominio a picco sul mare di Portobello di Gallura, poco meno di 350 ville nell'esclusivo villaggio a due passi da Aglientu, scelto come buen retiro anche da Fabrizio De Andrè, compie sessant'anni. E proprio nell'anno del suo anniversario, scandito da una serie di eventi - tra i quali il concerto di Cristiano De Andrè in piazzetta dello scorso 18 agosto - scoppia una polemica interna per la gestione delle acque nere.

Nella realizzazione del villaggio, infatti, in base alla convenzione del 1962 con il Comune di Aglientu, era stato previsto un sistema di fosse perdenti attraverso una fito-depurazione. Con le nuove norme, negli anni sono state installate prima delle fosse Imhoff a dispersione e poi delle fosse stagne che vengono svuotate con autospurgo.

Una situazione simile a molti altri condomini nati nell'Isola negli anni delle prime lotizzazioni sulle coste. Si è quindi aperta una discussione all'interno del villaggio per poter disporre di un depuratore fognario sfociata nella presentazione in Regione, da parte del condominio, di un progetto innovativo che prevede un sistema di minidepuratori nei singoli lotti riutilizzando le acque chiarificate per l'irrigazione.

Una idea che ha portato ad aprire un'interlocuzione con il Comune di Aglientu, la Provincia di Sassari e la Regione Sardegna che non è ancora arrivata ad un punto fermo, da un lato per effetto dello stop imposto dalla pandemia dall'altro per la richiesta di integrazioni al progetto che si basa su una nuova normativa.

In questa situazione di stallo alcuni condomini spingono per una soluzione in tempi brevi e il gruppo artistico Guerrilla Art, dando voce a questi proprietari, ha lanciato una provocazione ."Portobello prendi una decisione che ci garantisca di sognare per altri per altri 60 anni!", si legge sulla pagina Fb "60 anni a Portobello" dove è stata pubblicata la foto di una particolare installazione - un wc con la scritta "60 anni senza fogna" circondato da tubi - che ora è stata rimossa.