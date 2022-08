Si surriscalda carbone su cargo,pompieri a lavoro a P.Torres

Vigili del fuoco al lavoro al molo industriale di Porto Torres per raffredare un carico di carbone su una nave cargo che si apprestava a conferire il materiale. La richiesta di intervento al 115 è arrivata dalla Guardia costiera intorno alle 14. Le squadre dei pompieri, sia in mare che a terra, sono impegnati a raffreddare il carbone per permettere il successivo scarico in sicurezza. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause del surriscaldamento. Sul posto sono arrivati anche gli specialisti del Nucleo biologico, chimico e radiologico, che si stanno occupando di accertare l'eventuale formazione di gas all'interno della nave cargo.