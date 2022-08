Elezioni: in Sardegna spunta anche Di Maio, capolista Camera

C'è anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio tra i candidati del listino bloccato nel plurinominale per la Camera di Impegno Civico-Centro democratico, la "quarta gamba" del tavolo della coalizione di centrosinistra. L'ex esponente M5s, molto legato alla Sardegna - la sua compagna è la giornalista cagliaritana Virginia Saba - è capolista ma è anche candidato nella "sua" Campania (nei due collegi per la Camera a Napoli città e Fuorigrotta) e in Calabria. Questo significa che il responsabile della Farnesina potrebbe optare per l'elezione nella sua regione e lasciare il posto alla seconda candidata nel listino: Rosa Maria Argiolas.

Terzo in lista è il deputato siciliano uscente Francesco D'Uva.

Quarta è invece Dalila Nesci, sottosegretaria di Stato per il Sud e la coesione territoriale nel governo Draghi.

Dopo l'addio ai Pentastellati il deputato sardo uscente Luciano Cadeddu è capolista per Impegno Civico-Cd al Senato.