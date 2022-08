Calcio: Barreca a Cagliari, "vorrei il bis e tornare in A"

"Sensazioni positive. Mi sembra di essere tornato a casa". Sono le prime parole di Antonio Barreca, nuovo giocatore del Cagliari, all'arrivo all'aeroporto di Elmas. Poche parole: l'esterno sinistro non è ancora ufficialmente un tesserato rossoblu. L'annuncio è atteso per le prossime ore o al massimo per domani. Tempi più lunghi del previsto perché la firma del contratto deve essere preceduta dalla rescissione con il club proprietario del cartellino, il Monaco.

Voglia di ripetersi dopo la promozione in A di sei anni fa con la maglia rossoblu? "Sì, mi piacerebbe ripetermi e tornare in serie A", ha risposto sorridendo l'esterno sinistro di scuola granata. Poi l'immancabile rito che accompagna ogni arrivo di nuovi acquisti rossoblu: breve passeggiata con il trolley e giocatore nell'auto messa a disposizione dal club. Liverani spera di poterlo vedere in campo giá dall'allenamento di mercoledì pomeriggio. Obiettivo: valutare il possibile impiego dell'ex Lecce nella gara con la Spal. Barreca dovrebbe firmare un biennale sino al 2025.