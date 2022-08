Yacht si incaglia su scogli a P. Cervo, soccorse 5 persone

Nuovo incidente in mare nella acque di Porto Cervo. Uno yacht con a bordo cinque persone si è incagliato nello stesso punto in cui tre settimane fa un altro yacht, l'Amore, di 21 metri, aveva impattato contro gli scogli nel Golfo del Pevero, provocando la morte del manager tedesco con passaporto britannico, Dean Kronsbein, di 63 anni.

Al momento non sono chiare le cause dell'incidente: sul posto sono intervenuti i mezzi navali della Guardia costiera di Olbia e di La Maddalena. I quattro passeggeri delle yacht e il comandante sono stati soccorsi dalla Capitaneria, non hanno riportato ferite. Sono in corso le verifiche sull'imbarcazione già trainata a Porto Cervo.