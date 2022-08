Elezioni: le sfide nei 6 collegi uninominali della Sardegna

Pronte le sfide per i sei collegi uninominali della Sardegna. Nel Parlamento 'dimagrito', l'Isola vede scendere da 25 a 16 il numero di rappresentanti da eleggere: 11 deputati e 5 senatori. Quattro deputati vengono eletti nei collegi uninominali, una sfida secca in cui passa chi ottiene più voti. Gli altri sette vengono scelti in un unico collegio proporzionale. A Palazzo Madama invece sono due i parlamentari eletti nell'uninominale, gli altri tre nel proporzionale.

Queste le sfide nei sei collegi. Alla Camera, nel collegio di Cagliari Città Metropolitana, c'è Ugo Cappellacci di Forza Italia per il centrodestra che sfida il dem Andrea Frailis e il pentastellato Mauro Congia. Nel Sulcis-Medio Campidano per il centrodestra corre l'assessore regionale all'Ambiente Gianni Lampis (Fdi) contro Franca Fara del Pd e Loredana La Barbera di M5s.

Nel collegio Nuoro-Oristano per il centrodestra c'è Barbara Polo (Fdi), vicesindaca di Ozieri. Se la vedrà con Michele Piras, ex deputato di Sel, e il senatore uscente pentastellato Emiliano Fenu. Infine, Sassari-Olbia: per il centrodestra corre il leghista Dario Giagoni, per il centrosinistra la costituzionalista Carla Bassu, per M5s il deputato uscente Mario Perantoni.

Due i collegi al Senato. Nel Nord Sardegna per il centrodestra c'è l'ex presidente del Senato Marcello Pera (scelto da Fdi), che sfida il deputato uscente del Pd Gavino Manca e il pentastellato Marcello Cherchi. Nel Sud Sardegna c'è la coordinatrice regionale di Fdi Antonella Zedda, contro di lei la ex rettrice dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo per il centrosinistra e Sabrina Licheri, ex sindaca di Assemini, per il Movimento 5 stelle.